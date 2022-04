New York : Rollschuhfahrer drehen am Rockefeller Center ihre Runden

Es gab schon Tennisplätze, Shows und natürlich die bekannte Schlittschuhbahn am berühmten Rockefeller Center. Nun dürfen die New Yorker aber erstmals seit Jahrzehnten ihre Rollschuhe anziehen.

Schlittschuhe aus, Rollschuhe an: Die weltberühmte Schlittschuhbahn am Rockefeller Center in New York ist erstmals seit rund 80 Jahren für die wärmere Jahreszeit zur Rollschuhbahn umgebaut worden. Dutzende Menschen drehten zur Eröffnung am Freitag bei sonnigem Frühlingswetter und Musik ihre Runden auf der Bahn. Für Anfänger gab es kostenlose Kurse. No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.