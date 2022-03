Prozesse : Revision um Rathausaffäre: Anklage fordert Bewährungsstrafen

Im Revisionsprozess zur Rathausaffäre um unrechtmäßige Zulagen hat die Staatsanwaltschaft acht Monate auf Bewährung für Hannovers Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok gefordert. Zudem solle er eine Geldauflage von 15.000 Euro zahlen, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch am Landgericht Hannover. Dem früheren OB wurde Untreue durch Unterlassen in besonders schwerem Fall vorgeworfen. Für Schostoks früheren Büroleiter und Chefjuristen Frank Herbert forderte sie eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten sowie die Zahlung von 15.000 Euro - wegen Untreue und Anstiftung zur Untreue in besonders schwerem Fall. Das Urteil soll noch an diesem Mittwoch (ab 13.30 Uhr) verkündet werden.

In der Rathausaffäre geht es um Zulagen von rund 49.500 Euro, die Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 rechtswidrig erhalten hatte. Seit Oktober 2017 soll Schostok von der Rechtswidrigkeit der Zulage gewusst, sie aber nicht gestoppt haben. Das Landgericht Hannover sprach Schostok im April 2020 vom Vorwurf der schweren Untreue frei, sein ehemaliger ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.