Altersbezüge : Rentenerhöhung fällt für Millionen Rentner aus

Viele Rentner bekommen nun die Folgen der Corona-Krise zu spüren: Zum ersten Mal seit Jahren gibt es für die meisten keine Rentenerhöhung. Im nächsten Jahr könnte es wieder anders aussehen.

Berlin | Für viele der 21 Millionen Rentner in Deutschland wird es in diesem Juli nicht die sonst übliche Rentenerhöhung geben. Wegen der Corona-Krise bleiben die Altersbezüge im Westen auf dem jetzigen Niveau und steigen im Osten nur minimal um 0,72 Prozent. Gerechnet worden war damit bereits seit dem vergangenem Sommer, am Donnerstag machte es Bundessozia...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.