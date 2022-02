Ukraine-Krieg : Religionsbeauftragter: Allianz mit Russland aus religiösen Gründen wäre „absurd“

Welche Rolle sollte das Christentum bei der Außenpolitik spielen und was hat der neue Religionsbeauftragte der Bundesregierung vor? Ein Interview.

Frank Schwabe (SPD) ist Bundestagsabgeordneter und neuerdings Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Schwabe beschäftigt sich dabei nicht mit Religion in Deutschland, sondern mit Religionsfreiheit in der deutschen Außenpolitik. Sein Amt ist an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.