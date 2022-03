Pandemie : Reisinger: Viele Testungen führen zu hohen Inzidenzen

Die Zeiten, in denen sich Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen Bundesländern durch niedrige Inzidenzen auszeichnete, sind schon länger vorbei. Besonders hohe Infektionszahlen hat derzeit die Hansestadt Rostock.

Die hohe Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen in der Hansestadt Rostock ist nach Ansicht des Tropenmediziners Emil Reisinger auch auf die umfangreichen Testmöglichkeiten in der Stadt zurückzuführen. Aktuell gebe es an der Uniklinik zwei sogenannte PCR-Maschinen und in Kürze komme eine dritte hinzu, sagte Reisinger der Deutschen Presse-Agentur...

