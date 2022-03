Lockerungen umstritten : Reicht der Corona-Basisschutz? Kritik an Öffnungsplänen der Regierung

Die Infektionszahlen steigen auf einen Rekord von mehr als 250.000 an einem Tag – und die Bundesregierung will die Corona-Auflagen lockern. Die Warnungen vor den Folgen für die Gesundheit vieler Menschen mehren sich.

Die Bundesregierung gerät wegen ihrer Corona-Öffnungspläne immer mehr in die Kritik – auch in den Reihen der Ampelparteien. So warnten die Grünen vor Toten durch Realitätsverweigerung. Im Zentrum der Kritik steht der geplante bundesweite Basisschutz, bei dem unter anderem Maskenpflichten in vielen Bereichen entfallen sollen. Die SPD im Bundestag erwar...

