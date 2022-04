EU-Digital-Gesetz : Regeln für ein besseres Internet: Was in dem neuen Gesetz steht

Im Internet gibt es bislang nur wenige Regeln. In der EU soll bald gelten: Was offline illegal ist, soll es auch online sein. Aber was genau regelt das EU-Digital-Gesetz? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen.

Hass, Hetze, Desinformation: Nicht erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.