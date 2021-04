Südostasien : Rebellenangriff auf Militärstützpunkt in Myanmar

Myanmar kommt nicht zur Ruhe: Seit dem Putsch des Militärs demonstrieren Tausende gegen die Junta. Zugleich bombardiert die Armee Gebiete ethnischer Minderheiten. Nun schlagen diese zurück.

Naypyidaw | Kämpfer einer Rebellengruppe in Myanmar haben nach eigenen Angaben an der Grenze zu Thailand einen Militärstützpunkt angegriffen und eingenommen. Streitkräfte der ethnischen Minderheit der Karen-Volksgruppe hätten den Armeeposten am frühen Dienstagmorgen attackiert, bestätigte ein Sprecher der Widerstandsgruppe Karen National Union (KNU) der Deutsc...

