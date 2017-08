Terroranschlag in Barcelona : Reaktionen: Trump verweist auf gewalttätige Generals-Legende

Barcelona | Nach dem Anschlag von Barcelona hat US-Präsident Donald Trump nahegelegt, für den Kampf gegen Terrorismus die Methoden von General John Pershing zu studieren. Der - unbewiesenen und falschen - Legende nach soll Pershing auf den Philippinen 50 muslimische Gefangene mit Projektilen exekutiert haben, die er zuvor in Schweineblut getaucht hatte. Mit dem Blut der für gläubige Moslems unreinen Tiere sei ihnen der Weg ins Paradies versperrt gewesen. Trump: „Danach gab es 35 Jahre keinen islamistischen Terror mehr!“ Trump begann diese Legende im Wahlkampf 2016 mit großer Begeisterung zu zitieren, als er nach Siegen in ersten Bundesstaaten im Aufwind war. Laut Historikern gibt es nicht den geringsten Anlass, die Geschichte um Pershing für wahr zu halten.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. August 2017

In zahlreichen Reaktionen auf Trumps Tweet hieß es in US-Medien am Donnerstag, während die Welt noch um die Toten trauere, verweise der Präsident der Vereinigten Staaten auf eine Lüge, in der die Exekution Gefangener glorifiziert werde.

Papst Franziskus hat unterdessen den Opfern seine Anteilnahme ausgedrückt. Papst Franziskus verfolge mit „großer Sorge“, was in Barcelona passiere, erklärte Vatikan-Sprecher Greg Burke am Donnerstagabend. „Der Papst betet für die Opfer dieses Attentates und möchte dem ganzen spanischen Volk seine Nähe ausdrücken, besonders den Verletzten und den Familien der Opfer.“

Der spanische König Felipe VI. hat den Terroranschlag in der Innenstadt von Barcelona mit mindestens 13 Toten scharf verurteilt. „Das sind Mörder, einfach Kriminelle, die uns nicht terrorisieren werden“, schrieb der Palast am Donnerstagabend auf Twitter. Zugleich drückte der Hof seine Solidarität aus: „Ganz Spanien ist Barcelona. Die Ramblas werden wieder für alle da sein“.

Die Bürgermeister von Paris und Nizza haben nach dem Terroranschlag in Barcelona ihre Solidarität mit der spanischen Stadt bekundet. Die beiden französischen Städte waren in den vergangenen Jahren selbst von schweren Anschlägen erschüttert worden. „Trauer und Empörung angesichts des Terrorakts, der gerade in Barcelonageschehen ist“, schrieb die Pariser Stadtchefin Anne Hidalgo am Donnerstagabend auf Twitter. „Barcelona und Paris sind Städte des Teilens, der Liebe und der T oleranz. Diese Werte sind stärker als dieser abscheuliche und feige Terrorismus.“

Tristesse et indignation face à l'acte terroriste qui vient de survenir à #Barcelone. Tout mon soutien aux victimes et à leurs proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17. August 2017

#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17. August 2017

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, erklärte seinerseits auf Twitter: „Entsetzen nach der terroristischen Attacke in Barcelona. (...) Unterstützung für die Opfer dieses schändlichen Angriffs.“ Die Lieferwagen-Attacke in Barcelona weckt Erinnerungen an den Anschlag von Nizza: In der Mittelmeer-Stadt war am 14. Juli 2016 ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hatte 86 Menschen getötet.

Effroi après l'attaque terroriste à #Barcelone. @villedenice est solidaire des Barcelonais. Soutien aux victimes de cette attaque ignoble. — Christian Estrosi (@cestrosi) 17. August 2017

Die deutsche Bundesregierung zeigte sich ebenfalls erschüttert über den Terroranschlag. „In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in Barcelona“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag auf Twitter. Man stehe in Solidarität und Freundschaft an der Seite der Spanier.

In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in #Barcelona - in Solidarität + Freundschaft an d. Seite der Spanier. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 17. August 2017

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte bestürzt. „Ich verurteile den furchtbaren Angriff in Barcelona. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen. Wir stehen vereint im Kampf gegen den Terrorismus“, erklärte Stoltenberg am Donnerstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter.

I condemn the terrible attack in #Barcelona. My thoughts are with all those affected. We stand united in the fight against terrorism. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 17. August 2017

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani schrieb auf Twitter: „Meine Solidarität mit den Opfern des terroristischen Anschlags von Barcelona. Volle Unterstützung für die Behörden.“ Die gesamte EU sei vereint in der Verteidigung des Friedens.

Mi solidaridad con las víctimas del atentado terrorista de #Barcelona. Apoyo total a las autoridades.Toda la UE unida en defensa de la paz. — EP President Tajani (@EP_President) 17. August 2017

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström twitterte: „Furchtbare Nachrichten aus Barcelona. Gedanken sind bei Opfern und allen Betroffenen.“

Terrible news from #Barcelona . Thoughts are with victims and all affected. — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 17. August 2017

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 22:12 Uhr