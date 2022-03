Extremismus : Razzia in Moscheeverein - Reul: „Gewächshaus des Islamismus”

Das nordrhein-westfälische Innenministerium verbietet einen Moscheeverein, der dem islamistischen Spektrum zugeordnet wird. In Dortmund setzen am frühen Donnerstagmorgen 150 Polizisten das Verbot mit einer Razzia um. Sie suchen und finden dabei auch Datenträger.

Mit einer Razzia hat die Polizei das Verbot des als islamistisch eingestuften Moscheevereins „Islamischer Kulturverein Nural-Islam” in Dortmund durchgesetzt. „Was wir heute geschlossen haben, war ein Gewächshaus des Islamismus”, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag. Rund 150 Polizisten seien am frühen Morgen im Einsatz gewesen, um d...

