Ausschreitungen : Randalierer attackieren Polizeiwache in Bristol

Brennende Einsatzfahrzeug, mehrere verletzte Beamte: Bei einem Protest gegen ein neues Polizeigesetz ist es im britischen Bristol zu massiven Ausschreitungen gekommen.

Bristol | In der westenglischen Hafenstadt Bristol sind Proteste gegen ein geplantes Polizeigesetz in gewaltsame Ausschreitungen und Zusammenstöße mit Sicherheitskräften gemündet. Bei den Krawallen im Stadtzentrum griffen zahlreiche Menschen eine Polizeiwache an, wie der Sender Sky News am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Nach Polizeiangaben wurden mindes...

