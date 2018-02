SPD-Spitze setzt auf Nahles : Ralf Stegner unterstützt Simone Lange nicht

Konkurrenz für Andrea Nahles: Die Meinungen zur Kandidatur von Simone Lange gehen bei der SPD auseinander.

von shz.de

14. Februar 2018, 16:43 Uhr

Die überraschende Kandidatur der bundesweit unbekannten Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange sorgte für Diskussionen. Die 41-Jährige will gegen die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles antreten. „Was mich überwältigt, ist die überwiegend positive Resonanz. Das motiviert mich auch. Das zeigt, dass mein Schritt richtig war, der Partei eine Auswahl zu geben“, sagte Lange im sh:z-Interview. Und selbstbewusst fügte sie hinzu: „Die SPD-Mitglieder wissen ganz genau, welche Inhalte wir bewegen sollten – und sie haben ein gutes Gespür dafür, wer der oder die Richtige ist, um die Partei anzuführen.“

Rückhalt erhielt Lange am Dienstag von Schleswig-Holsteins ehemaligem Innenminister Stefan Studt (SPD). „Viele von uns bewegt schon lange der Gedanke, dass sich in unserer Partei etwas ändern muss. Politische Inhalte sind das eine, der persönliche Umgang miteinander ist das andere“, mahnt Studt. Auch Studts Vorgänger, Ex-Innenminister und Ex-SPD-Landesvize Andreas Breitner, begrüßte Langes Ankündigung. Sie stehe glaubwürdig für einen dringend benötigten Neuanfang, so Breitner. „Der Parteivorstand hat eindrücklich den Nachweis erbracht, dass er es nicht kann“.

Vom SPD-Landeschef Stegner erhält Lange dagegen keine Unterstützung. „Jeder hat das recht zu kandidieren. Aber ich sage ganz deutlich: Meine Unterstützung gilt Andrea Nahles“. Zuspruch erhält Lange dagegen von der SPD-Basis. Ralf Wrobel, Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Schleswig-Flensburg, zeigte sich von Simone Langes Vorstoß überrascht. „Als ich das morgens hörte, habe ich nur gedacht: ,Ups, das ist aber mutig.‘ “

Inzwischen hat auch der Stellvertretende Kreisvorsitzende Dithmarschens, Dirk Diedrich, erklärt, als Bundesvorsitzender zu kandidieren. Er begründete dies mit der Art und Weise der Nominierung von Nahles. „Ich will diese Art der ‚Wahl’ nicht. Darum werfe ich meinen Hut in den Ring.“

Das sagen die Flensburger zur Kandidatur von Simone Lange:

SPD-Chef Martin Schulz hat seinen sofortigen Rückzug von der Parteispitze verkündet und damit den Weg für die Wahl von Andrea Nahles zu seiner Nachfolgerin freigemacht. Das Parteipräsidium nominierte die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion einstimmig. Die Wahl soll am 22. April auf einem Parteitag in Wiesbaden stattfinden, kündigte Schulz nach der Präsidiumssitzung an. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz wird als dienstältester Stellvertreter das Amt bis dahin kommissarisch übernehmen. „Das ist eine gute Lösung, mit der wir aus der Situation herauskommen, in die wir geraten sind“, sagte SPD-Vize Ralf Stegner.