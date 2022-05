Tausende Menschen betroffen : Raffinerie Schwedt: Das bedeutet ein Öl-Embargo für Brandenburg

Ein Öl-Embargo gegen Russland wird nun auch von Deutschland mitgetragen. In der PCK-Raffinerie in Schwedt wird allerdings ausschließlich russisches Öl gefördert. Bundeswirtschaftsminister Habeck beschwichtigte bei seinem Besuch am Montag. Der Raffinerie steht jedoch kein einfacher Umbruch bevor.

Seit 1958 versorgt die PCK-Raffinerie S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.