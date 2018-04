Wahl 2018 : Quiz: Können Sie Kommunalwahl?

Was wird bei der Kommunalwahl am 6. Mai eigentlich gewählt? Und wie oder wie oft wird gewählt? Testen Sie Ihr Wissen.

von Marle Liebelt

13. April 2018, 18:48 Uhr

Bei der Kommunalwahl wird der Kreistag gewählt? Oder der Stadtrat? Vielleicht auch doch nur der Bürgermeister, oder nicht? Und was bedeutet die Kommunalwahl eigentlich? Was genau wird gewählt? Und was haben die Gewählten zu sagen?

Die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen lässt vermuten, dass viele Wahlberechtigte sich nicht über die Bedeutung der Kommunalwahlen bewusst sind. Wie fit sind Sie für die anstehende Wahl am 6. Mai?