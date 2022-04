Auch Schweden überlegt : Putins nächstes Ziel? Finnland denkt über Nato-Beitritt nach

Finnland verbindet nicht nur eine ziemlich lange Grenze mit Russland, sondern auch eine ziemlich lange und komplexe Geschichte. Ein Antrag auf die Aufnahme in die Nato im Zuge des Ukraine-Kriegs hätte da weitreichende Folgen. Ein Entschluss dazu könnte schon bald fallen.

Finnland rückt einer Entscheidung über einen Nato-Beitritt zügig näher. Ministerpräsidentin Sanna Marin sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Stockholm, sie wolle keinen Zeitplan vorgeben, rechne aber damit, dass ein finnischer Entschluss „innerhalb von Wochen, nicht innerhalb von Monaten“ stehen werde. Russlands Einmarsch in die Ukraine habe alles ver...

