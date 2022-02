Persönlicher Blick auf die Katastrophe : Putins Griff nach der Ukraine: Vermutlich haben wir es jetzt begriffen

Seit 2012 war unser Autor immer wieder in der Ukraine. Zum Studieren, zum Arbeiten, auf privaten Reisen. Nun schickt sich Putin an, das Land zu vernichten. Wie konnte das passieren? Ein persönlicher Rückblick auf acht Jahre Krieg.

Nehmen wir folgendes Szenario an: Frankreich annektiert das Saarland. Die politische Führung in Paris erklärt, dass das Saarabkommen von 1956, das letztlich zur Wiedereingliederung des Landes in die Bundesrepublik führte, ein ärgerlicher Fehler der damals Handelnden gewesen sei. Kurze Zeit später besetzen maskierte Männer in Uniformen Freiburg und Karl...

