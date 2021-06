Umstrittenes Gesetz : Putin verteidigt Gesetz gegen „ausländische Agenten“

Russlands Präsident Putin will mit einem umstrittenen Gesetz Einmischungen in seine inneren Angelegenheiten verhindern. Außerdem betont er die Medienvielfalt seines Landes und lobt Kanzlerin Merkel.

Sankt-Peterburg | Der russische Präsident Wladimir Putin hat die umstrittenen Gesetze in seinem Land unter anderem gegen „ausländische Agenten“ verteidigt. Russland verhindere damit die Einmischung in seine inneren Angelegenheiten, sagte Putin am Rande des St. Petersburger Wirtschaftsforums. Das Gesetz trifft nicht nur Organisationen, sondern auch Personen. Zuletzt ...

