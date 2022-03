Verhandlungen : Putin und Scholz telefonieren wegen Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Scholz und der russische Präsident haben sich über den Ukraine-Krieg ausgetauscht. Dem Kreml zufolge ging es bei dem Telefonat um „politisch-diplomatische Anstrengungen“.

Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Die Spitzenpolitiker hätten „politisch-diplomatische Anstrengungen” zur Lösung des Konflikts besprochen, teilte der Kreml in Moskau mit. Das Bundespresseamt in Berlin bestätigte das Telefonat. Putin habe mit Schol...

