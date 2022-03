Russlands Präsident : Putin: Keine Voraussetzung für Kriegsrecht in Russland

Viele Russen befürchten die baldige Ausrufung des Kriegsrecht in ihrem Land. Dem tritt Kremlchef Putin nun entgegen. Dafür gebe derzeit keine Voraussetzungen.

Russlands Präsident Wladimir Putin sieht derzeit keine Voraussetzungen für die Ausrufung des Kriegsrechts in Russland. Für eine solche Lage seien eine Aggression von außen oder Kämpfe in konkreten Regionen erforderlich, sagte Putin am Samstag nach Angaben russischer Agenturen in Moskau. „Aber wir haben eine solche Situation nicht, und ich hoffe, sie ko...

