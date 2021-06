Eskalierter Polizeieinsatz : Proteste in Minneapolis nach Tod von Afroamerikaner

Erneut ist in Minneapolis ein Schwarzer von Polizeikugeln getötet worden. Die Beamten wollten den Mann wegen eines ausstehenden Haftbefehls festnehmen - angeblich widersetzte er sich mit Waffengewalt.

Minneapolis | In der US-Stadt Minneapolis ist es nach dem Tod eines Afroamerikaners durch die Polizei erneut zu Protesten gekommen. Am Freitagabend (Ortszeit) versammelten sich Menschen zu der Mahnwache für den Mann, der am Donnerstag bei einer Festnahme von Beamten erschossen worden war. Laut US-Medienberichten gerieten einzelne Demonstranten dabei mit der Poli...

