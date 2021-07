Gewalt weitet sich aus : Proteste gegen Zumas Haft in Südafrika

Dutzende Festnahmen und ein Schaden, der mittlerweile in die Millionen geht - nach der Inhaftierung des einstigen Präsidenten eskaliert die Lage in einigen Teilen Südafrikas.

Pretoria | In Südafrika wüten Proteste gegen die Inhaftierung des früheren Präsidenten Jacob Zuma an immer mehr Orten und mit wachsender Gewalt. Am Sonntag breiteten sich die Demonstrationen in und um die Wirtschaftsmetropole Johannesburg und die nördliche Provinz Gauteng aus. Die Ausschreitungen haben binnen Tagen bereits zu geschätzten Schäden von 100 Milli...

