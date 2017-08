Staatschef Kagame Favorit : Präsidentschaftswahl in Ruanda hat begonnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Eric Murinzi 1 von 1

Die Wahl eines neuen Präsidenten in Ruanda hat begonnen. Die Stimmabgabe verlief am Freitagmorgen in vielen Wahllokalen in der Hauptstadt Kigali meist ruhig und nur wenig Sicherheitskräfte waren zu sehen, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Die Wahlbehörde wird nach eigenen Angaben bereits am Freitag vorläufige Ergebnisse bekanntgeben. Der amtierende Staatschef Paul Kagame gilt als sicherer Sieger. Bei den vergangenen zwei Präsidentschaftswahlen in dem ostafrikanischen Land erhielt er jeweils über 90 Prozent der Stimmen. Seinen Herausforderern Frank Habineza von der Demokratischen Grünen Partei und dem unabhängigen Bewerber Philippe Mpayimana werden kaum Chancen eingeräumt.

Unter Kagames Führung beendete die Patriotische Front Ruandas (RPF) 1994 den Genozid, in dem rund 800 000 Tutsi und gemäßigte Hutu getötet wurden. Seitdem ist der 59-Jährige Teil der politischen Führung, seit 2000 ist er Präsident. Er genießt Experten zufolge große Popularität und hat in dem kleinen Land für Stabilität und Wirtschaftswachstum gesorgt. Allerdings sind Meinungsfreiheit, politische Oppositionsarbeit und die Medien stark eingeschränkt.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 12:31 Uhr