Am Sonntag sind die Wahlberechtigten in Serbien aufgerufen, ihre Stimmen für die erste Runde der Präsidentschaftswahl abzugeben. Das amtierende Staatsoberhaupt Aleksandar Vucic hat klare Vorstellungen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic will sich am kommenden Sonntag mit einem deutlichen Sieg in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl eine zweite Amtszeit sichern. „Alles unter 60 Prozent wäre ein Misserfolg“, sagte er gestern Abend im privaten Fernsehsender TV Hepi, den Vucic-nahe Geschäftsleute kontrollieren. „Ich wäre sehr traurig und sehr...

