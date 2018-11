Geisel ist unverletzt : Polizei nimmt Bewaffneten an Bochumer Tankstelle fest

Großeinsatz im Ruhrgebiet: Ein Mann hält in einer Tankstelle in Bochum eine Frau gefangen. Er ist bewaffnet. Die Tat soll private Hintergründe haben.

von dpa

19. November 2018, 11:54 Uhr

Die Polizei hat den Bewaffneten in Bochum, der seit dem Morgen eine Tankstellenmitarbeiterin in seiner Gewalt hielt, festgenommen. Die Angestellte sei unverletzt und in Sicherheit, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Sie sei selbstständig aus der Tankstelle herausgekommen, sagte ein Sprecher. Auch der Festgenommene sei unverletzt. Die polizeilichen Maßnahmen dauerten an.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit «starken Kräften» vor Ort, darunter Spezialeinsatzkräfte. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei aus. Straßen in einem Umkreis von mehreren Hundert Metern um die Tankstelle im Ortskern von Langendreer wurden gesperrt.