Politik : Politiker beantwortet Fragen von Kindern

Politikerinnen und Politiker kennt man meistens nur aus dem Fernsehen oder dem Internet. Zu ihrer Arbeit gehört es auch, viel unterwegs zu sein und mit den Menschen zu reden. Das macht jetzt auch der Regierungschef des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Er wirbt für seine Arbeit, denn bald sind Wahlen in seinem Bundesland.

Jetzt hat er auch die Junior-Uni in der Stadt Wuppertal besucht. Das ist eine Einrichtung, an der Kinder und Jugendliche Kurse machen und forschen können. Hendrik Wüst will das unterstützen. Dort konnten ihm die Kinder jede Menge neugierige Fragen stellen. So fragte ihn etwa die zehnjährige Zoe: „Wie wollen Sie den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen?“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.