Krieg in der Ukraine : Polen: Liefern keine Kampfjets in die Ukraine

Gerüchten zufolge soll Polen Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern, die USA bestätigen entsprechende Überlegungen. Doch Polen dementiert.

Polen hat erneut Berichten widersprochen, wonach das Land die Ukraine mit Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart ausstatten will. „Polen wird seine Kampfjets nicht in die Ukraine schicken und auch nicht erlauben, seine Flughäfen zu nutzen. Wir helfen ganz erheblich in vielen anderen Bereichen“, erklärte die Regierung in Warschau am Sonntag bei Twitter. Si...

