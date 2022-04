Soziales : Plattform für Migrationsprojekte gestartet

Eine Plattform mit Informationen über Migrationsprojekte ist freigeschaltet worden. Der digitale Förderatlas für Migration, Teilhabe und Zusammenhalt zeige bundes- und landesweite Förderangebote, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mit. Auf der Plattform sollen etwa Tipps zur Beantragung von Fördergeldern gegeben werden. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte laut Mitteilung: „Menschen, die aus ganz unterschiedlichsten Gründen zu uns kommen, werden dabei unterstützt, unsere Sprache zu erlernen, in Schule, Beruf und Gesellschaft Fuß zu fassen.“

