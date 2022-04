Politik : Pläne für nach dem Krieg

Eine wichtige Politikerin ist mit dem Zug in die Ukraine gefahren. Dabei herrscht Krieg in dem Land. Vor allem Frauen und Kinder von dort nehmen gerade Züge und Busse genau in die andere Richtung: raus aus ihr Land und damit in Sicherheit.

Doch die Politikerin Ursula von der Leyen wollte mit ihrer Reise zeigen: Das Länderbündnis Europäische Union lässt die Ukraine nicht allein. Das Land brauche dringend Hilfe, sagte die deutsche Politikerin am Freitag. „Wir wollen die Ukraine unterstützen und ihr Hoffnung geben.“ Dazu trafen sie und andere Politiker der Europäischen Union sich in der Hau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.