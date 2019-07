Verkehrsminister unter Druck : Pkw-Maut: Scheuer will weitere interne Unterlagen offenlegen

Schon zum zweiten Mal muss der Verkehrsminister im Bundestag Rede und Antwort stehen zur gescheiterten Pkw-Maut. Kann er die Opposition diesmal zufriedenstellen - oder droht Scheuer ein Untersuchungsausschuss?

von dpa

24. Juli 2019, 15:35 Uhr

Unter dem Druck der Opposition will Verkehrsminister Andreas Scheuer weitere Unterlagen zur gescheiterten Pkw-Maut offenlegen. Das will der CSU-Politiker heute nach Angaben des Ministeriums bei einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Bundestags in Berlin ankündigen.

Er wolle auf alle Fragen zur Pkw-Maut «mit maximal möglicher Transparenz» eingehen und komme dem Informationsbedürfnis der Abgeordneten und der Öffentlichkeit umfänglich nach: «Wir haben nichts zu verbergen. Jeder Versuch einer anderen Darstellung bleibt falsch.»

FDP, Linke und Grüne hatten vor der Sondersitzung verlangt, dass Scheuer weitaus mehr Unterlagen zur Maut freigibt als bisher. Die Fraktionen hatten bereits mit einem Untersuchungsausschuss gedroht.

Die zusätzlichen Dokumente umfassen laut Ministerium Tausende Seiten zum internen Risikomanagement, zur internen Kommunikation mit den Beteiligten, zudem interne Vorlagen und Statusberichte sowie Vertragsversionen und Dokumentationen der Vertragsverhandlungen.

FDP, Linke und Grüne drohen mit einem Untersuchungsausschuss, wenn Scheuer nicht «alle Dokumente und Kommunikation» aus seinem Ministerium und den zugehörigen Behörden darlegt, die mit der Vergabe der Aufträge für Erhebung und Kontrolle der Maut zusammenhingen.

Die drei Fraktionen beantragten dies vor der Ausschuss-Sondersitzung, es geht um die kompletten Unterlagen von Januar 2017 bis zu diesem Mittwoch - und zwar «vollständig und ungeschwärzt». Nach der Sitzung am Nachmittag dürften Vertreter der drei Fraktionen ankündigen, wie es weiter geht. Die AfD hatte die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss als überzogen kritisiert.

Scheuer steht unter Druck. Im Zentrum steht, was das Maut-Debakel die Steuerzahler kostet und warum Aufträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut erteilt worden waren, bevor Rechtsklarheit bestand. Nach dem Stopp der Maut durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Juni hatte das Ministerium die Verträge mit den Betreibern gekündigt. Es könnten sich nun Schadenersatz-Ansprüche der Unternehmen ergeben.