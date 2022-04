Corona : Philologenverband: Weiterhin Maske in Schulen tragen

Nach den Osterferien sollten Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen nach Ansicht eines Lehrerverbandes weiterhin eine Maske in der Schule tragen. Das teilte der Philologenverband am Mittwoch in Hannover mit. „Nach den Osterferien kommen die Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Regionen zurück in die Schule und darüber hinaus geht auch das Abitur in die heiße Phase. Dann nicht weiterhin eine Maske im Unterricht zu tragen, ist grob fahrlässig“, sagte der Verbandsvorsitzende Christoph Rabbow laut Mitteilung.

Für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen entfällt nach den Osterferien vom 20. April an die Maskenpflicht an Schulen. Hintergrund der danach wegfallenden Maskenpflicht ist das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes - demnach kann eine Maskenpflicht nur noch für wenige Bereiche verhängt werden. Das sind laut Landesregierung e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.