Affäre : „Partygate“-Fotos: Johnson weiter im Feuer

Abgeordnete entziehen ihm das Vertrauen, der Finanzminister distanziert sich, ein angeblich belastendes Foto - und die Polizei ermittelt: keine Atempause für den britischen Premier.

In der „Partygate“-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street hat ein weiterer konservativer Abgeordneter dem britischen Premierminister Boris Johnson sein Misstrauen ausgesprochen. „Um Vertrauen wieder herzustellen, müssen wir den Premierminister auswechseln“, schrieb der Politiker Nick Gibb in einem Gastbeitrag für den „Telegraph“. Es sei leider...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.