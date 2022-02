Boris Johnson unter Druck : „Party-Gate“: Die Polizei befragt jetzt 50 potentielle Teilnehmer

50 mögliche „Party“-Gäste müssen der Londoner Polizei nun Fragen zu Veranstaltungen während des britischen Lockdowns beantworten. Auch der unter Druck geratene Premier Johnson ist darunter.

Wegen der Lockdown-Partys in der Downing Street will die Londoner Polizei mehr als 50 mutmaßliche Teilnehmer befragen. Dabei geht es um zwölf Veranstaltungen an acht verschiedenen Terminen. Die Angeschriebenen müssten die Fragebögen wahrheitsgemäß beantworten, betonte die Metropolitan Police (Met). Britische Medien berichteten am Donnerstag, dass auch ...

