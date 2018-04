Streitpunkt Familiennachzug : Parteigremien von Union und SPD tagen vor Kabinettsklausur

Einen Tag vor der Klausur des Bundeskabinetts beraten heute die Spitzengremien von CSU, CSU und SPD. Gesprächsbedarf gibt es bei allen dreien: Sowohl in der Union als auch in der SPD wird derzeit über Kurs und Inhalte gestritten.

von dpa

09. April 2018, 05:50 Uhr

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht am Mittag (12.45 Uhr) in Berlin nach einer Sitzung des Präsidiums. Auch bei der SPD treffen sich Parteivorstand und Präsidium zu Beratungen, am Abend (18.30 Uhr) stellt Generalsekretär Lars Klingbeil in Berlin ein Arbeitsprogramm zur Erneuerung der Sozialdemokraten vor. In München trifft sich der CSU-Parteivorstand.

Am Dienstag und Mittwoch zieht sich das Kabinett um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Klausur auf das Schloss Meseberg bei Berlin zurück, um Kernprojekte für die Regierungsarbeit zu besprechen. Streitthemen in der Koalition sind unter anderem der Familiennachzug für Flüchtlinge und die Kommission zur Vorbereitung des Kohleausstiegs.