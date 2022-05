Landtag : Parteien im Endspurt zur Wahl: Günther noch coronapositiv

Der Wahlkampf in Schleswig-Holstein geht in die entscheidende Phase. Regierungschef Günther ist noch coronapositiv. Nun soll am Mittwoch, vier Tage vor der Landtagswahl, ein TV-Triell zusammen mit seinen Herausforderern Losse-Müller (SPD) und Heinold (Grüne) steigen.

Die Parteien in Schleswig-Holstein steu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.