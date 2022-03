Krieg in der Ukraine : Panzer am Sowjetischen Ehrenmal mit Ukraine-Fahnen verhüllt

Unbekannte haben mitten in Berlin zwei sowjetische Weltkriegs-Panzer verhüllt. Die Polizei geht nicht von einer Straftat aus.

Zwei Weltkriegs-Panzer am Sowjetischen Ehrenmal nahe des Brandenburger Tores in Berlin sind mit je einer großen ukrainischen Fahne verhüllt worden. Polizisten entfernten die Fahnen, die vermutlich ein Protest gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine waren, am Mittwochmorgen. Es sei nichts beschädigt worden und die Fahnen hätten sich problemlos wiede...

