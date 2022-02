Befragung im Ausschuss : Pannen bei Razzia in Bundesministerien: Niedersachsens Justizministerin greift durch

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl lösten Razzien im Bundesjustiz- und Bundesfinanzministerium ein politisches Erdbeben aus. Am Mittwoch erklärte sich Niedersachsens Justizministerium Barbara Havliza dazu in Hannover.

Nach gravierenden Kommunikationspannen bei der umstrittenen Durchsuchung des Bundesjustizministeriums im September vergangenen Jahres greift Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza durch und organisiert interne Abläufe neu: So werden die Staatsanwaltschaften und sonstige Justizbehörden in Niedersachsen angewiesen, Pressemitteilungen, die von be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.