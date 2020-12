Pandemie kostet 391 Milliarden

Staat will Bürgern 2021 stärker in die Tasche greifen / Zukunftsforscher: Mehrheit will bescheidener leben

28. Dezember 2020, 19:35 Uhr

Hamburg/Berlin | Steuern hoch oder Steuern runter – und wenn ja, für wen? Diese Fragen sind seit Beginn der Corona-Krise in aller Munde. Die einen fordern weniger Steuern für Unternehmen, die anderen mehr für Vermögende. Beschlossen wurde für 2021 nichts davon. Stattdessen greift eine der größten Steuersenkungen des gesamten Jahrzehnts: Für die meisten Bürger fällt der Solidaritätszuschlag weg. An anderer Stelle jedoch greift der Staat den Menschen im kommenden Jahr auch in die Tasche.

Unterm Strich wird der Bundeshaushalt stärker belastet, als man sich das in der Corona-Krise vielleicht wünschen würde. Nach einer Aufstellung des Ifo-Instituts kosten die Entlastungen für die Bürger mehr als 15 Milliarden Euro. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, spekuliert: „Hätte man vor ein paar Jahren gewusst, dass die Pandemie kommt, hätte man den Soli-Teilabbau und die Entlastung vermutlich nicht beschlossen.“

Die deutsche Volkswirtschaft hat bisher durch die Corona-Pandemie mehr als 212 Milliarden Euro verloren. Am Ende der Krise werden es 391 Milliarden Euro sein, wie das DIW für die „Welt am Sonntag“ berechnete. „Sollten wir es bis März nicht schaffen, die Infektionszahlen deutlich zu drücken, wäre das eine Katastrophe“, sagte Fratzscher. Es würde dann Jahre dauern, bis sich Europa und insbesondere das stark vom Export in die Eurozone abhängige Deutschland erholten. Dann drohe ein „Pleite-Tsunami“; Arbeitslose hätten es schwer, eine neue Stelle zu finden.

Mit Blick auf das neue Jahr erleben die Deutschen nach Einschätzung des Hamburger Zukunftsforschers Horst Opaschowski eine Achterbahn der Gefühle. Einer repräsentativen Umfrage zufolge dominiert bei 83 Prozent der Bevölkerung sowohl die Sorge vor der Ungewissheit als auch die Freude über Fortschritte in der Corona-Krise. Die Hälfte der Befragten sei pessimistisch, die andere Hälfte vorsichtig optimistisch, sagt Opaschowski über die Ergebnisse der Umfrage, die sein Institut im November in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchführte. Zwischen Hoffen und Bangen erwarteten die Deutschen jetzt die Impfungen und deren Wirkungen.

Die Corona-Krise lässt nach Ansicht des 79-jährigen Forschers auch die Kluft zwischen Arm und Reich wachsen. Die Zahl der Menschen, die eine wachsende soziale Spaltung befürchten, habe von 60 Prozent im Vorjahr auf 85 Prozent zugenommen. Als Krisenverlierer fühlten sich vor allem Frauen, junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren sowie Bewohner des ländlichen Raumes. Eher keine Sorge um ihre wirtschaftliche Lage machten sich die Rentner (56 Prozent). 58 Prozent der Befragten geben an, dass sie im kommenden Jahr beim Konsumieren und Geldausgeben maßvoller und bescheidener sein wollen.