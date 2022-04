Israel : Palästinenserin nach Messerangriff auf Soldaten getötet

Vier Anschläge mit 14 Toten innerhalb von zwei Wochen: In Israel fürchtet man weitere Gewaltakte. Nun erschoss ein israelischer Soldat eine Palästinenserin, weil sie mit einem Messer auf ihn losging.

Nach einer Terrorwelle verschärfen sich die Spannungen zwischen Israels Streitkräften und Palästinensern weiter: Ein israelischer Soldat erschoss am Sonntag eine Palästinenserin, nachdem sie ihn mit einem Messer angegriffen hatte. Der Offizier sei bei dem Vorfall an einem Grenzposten in Hebron im Westjordanland leicht verletzt worden, meldeten israeli...

