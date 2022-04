Politische Krise : Pakistans Parlament will Misstrauensvotum gegen Premier Khan

Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist der Weg für ein Misstrauensvotum gegen Pakistans Premier Imran Khan frei. Dem ehemaligen Kricketstar droht der Machtverlust.

Pakistans Parlament will an diesem Samstag ein Misstrauensvotum gegen Premier Imran Khan abhalten. Die Abstimmung hatte der Oberste Gerichtshof inmitten einer politischen Krise am Donnerstag angeordnet. Ein mit Spannung erwartetes Misstrauensvotum war zuvor wegen angeblicher Verfassungswidrigkeit überraschend nicht abgehalten worden. Dies muss nach de...

