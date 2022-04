Nach Misstrauensvotum : Pakistan könnte am Montag einen neuen Premier wählen

Pakistans Regierungschef Imran Khan hat das Misstrauensvotum verloren. Schon morgen könnte für ihn ein Nachfolger gewählt werden. Wird es Shehbaz Sharif?

Nach dem Misstrauensvotum gegen Pakistans Premierminister Imran Khan könnte das Parlament am Montag einen neuen Regierungschef wählen. Die Nationalversammlung soll am Montag (14.00 Uhr Ortszeit) zusammenkommen, erklärte das Parlamentssekretariat am Sonntag. Es wird eine Neuwahl erwartet, für die Oppositionsführer Shehbaz Sharif als Favorit gilt. Eine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.