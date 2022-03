Franz-Josef Bode zu Kardinal Woelki : Osnabrücker Bischof spricht über Woelki und Gespräch mit dem Papst

Was sagt der Papst zum Weg der deutschen katholischen Kirche? Wer war in der vergangenen Woche alles in Rom? Und was wurde besprochen? Ein Interview mit einem, der dabei war: dem Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode

Viel war in der vergangenen Woche gemunkelt worden: In Rom waren der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki und der deutsche Bischof Genn gesichtet worden. Auch der Osnabrücker Bischof Bode war im Vatikan - und berichtet im Interview, was er in Rom erlebt und wen er getroffen hat. Herr Bischof, Sie waren in der vergangenen Woche bei Papst Franziskus – wo...

