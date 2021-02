Stadt arbeitet Vorfall auf : Ordnungsamt-Mitarbeiter bei Corona-Demo

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Hagen haben an einer Querdenken-Demo teilgenommen. Fotos davon hatten in mehreren Medien für Aufregung gesorgt, denn eine der beiden Angestellten war ohne Maske unterwegs. Die Stadt kündigt nun eine gründliche Aufarbeitung des Vorfalls an.

Hagen | Nach dem Wirbel um die Teilnahme von zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes in Hagen an einer Querdenken-Demo hat die Stadt eine gründliche Aufarbeitung des Vorfalls angekündigt. Erste Gespräche mit den Mitarbeitern hätten stattgefunden. Sie sollen nun ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.