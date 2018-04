Victor Orban will weitere Amtszeit : Orban gewinnt Wahl in Ungarn: Absolute Mehrheit im Parlament sicher

Die rechtsnationale Fidesz-Partei entscheidet wie erwartet die Wahl für sich und liegt damit deutlich vor der rechtsextremen Jobbik.

von dpa

09. April 2018, 06:30 Uhr

Der EU-kritische Regierungschef Viktor Orban hat die Parlamentswahl in Ungarn deutlich gewonnen. Auf seine rechtsnationale Fidesz-Partei entfielen 49,2 Prozent der Stimmen, teilte das Wahlbüro am späten Sonntagabend in Budapest mit. Allersdings waren zu dem Zeitpunkt erst 64,5 Prozent der Stimmen ausgezählt. Nach Schätzungen von Wahlforschern wird Fidesz auf bis zu 133 Mandate im 199-sitzigen Parlament kommen.

In der EU geht man davon aus, dass eine Neuauflage der Regierung Orban zu weiteren Konflikten zwischen Budapest und Brüssel führen wird, vor allem in der Asylfrage.

Orban hätte damit wieder eine sichere absolute Mehrheit. Damit kann er seine vierte Amtszeit und die dritte in Folge antreten. Vor vier Jahren hatte Fidesz mit 43 Prozent der Stimmen 133 Mandate und damit eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit gewonnen.

Die endgültige Sitzverteilung im neuen Parlament hängt allerdings noch vom Ausgang der Wahlen in den Direktwahlkreisen ab. Die Stimmen von rund 270.000 Wählern, die nicht an ihrem ständigen Wohnort gewählt haben, werden erst in der nächsten Woche ausgezählt.

Die Bekanntgabe der ersten Teilergebnisse verzögerte sich um mehrere Stunden, weil zwei Budapester Wahllokale mit der großen Zahl der ihnen zugeteilten „Auswärts-Wähler“ nicht fertig wurden. Die Wahlbeteiligung war mit 70 Prozent außergewöhnlich hoch. Insgesamt waren 8,2 Millionen Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen. Um die 199 Mandate bewerben sich 23 landesweite Parteilisten und 1547 Direktkandidaten.

Erfolg trotz Korruptionsvorwürfen

Mit der Wiederwahl hat Orban seine Position in Ungarn weiter gestärkt und kann seinen Rechtskurs fortsetzen. Die Opposition wirft Orban vor, die Demokratie in Ungarn abzubauen. Staatliche Ressourcen und EU-Förderungen würden Orban-nahen Oligarchen zugeschanzt. Aber auch die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf ermittelt in zahlreichen mutmaßlichen Missbrauchsfällen in Ungarn. In einen soll sogar Orbans Schwiegersohn verstrickt sein.

Orban bestreitet die Vorwürfe und verweist auf deutlich gestiegene Reallöhne und gesunkene Arbeitslosigkeit. In den EU-Institutionen geht man davon aus, dass eine Wiederwahl Orbans zu weiteren Konflikten zwischen Budapest und Brüssel führen wird, vor allem in der Asylfrage.

Migration als Wahlthema

Im Wahlkampf hatte Orban die Migration zum fast ausschließlichen Thema gemacht. Für den Rechtskonservativen steht die „Zukunft“ des Landes auf dem Spiel. Entweder er regiere weiter, oder die Migranten kommen. „Es geht um die Zukunft Ungarns“, sagte er am Sonntagmorgen bei der Stimmabgabe in seinem Wahllokal im Budapester Stadtteil Zugliget. „Wir wählen heute nicht nur Parteien, nicht nur eine Regierung, nicht nur einen Ministerpräsidenten, sondern eine Zukunft für uns.“

In der Kampagne hatte Orban behauptet, dass die EU, die UN und der US-Milliardär George Soros Zehntausende Migranten in Ungarn ansiedeln und das Land zum „Einwanderungsland“ machen wollten. Beweise legte er dafür keine vor. Soros, ein aus Ungarn stammender Holocaust-Überlebender, hatte sein Geld als Börsenspekulant gemacht – heute unterstützt er Zivilorganisationen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen.