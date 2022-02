Politik : Oppositionsparteien wollen Sondersitzung zu Ukraine-Konflikt

Als Reaktion auf die Eskalation im Ukraine-Konflikt haben die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Grünen in Schwerin eine Sondersitzung des Landtags verlangt. Dazu reichten sie am Dienstagabend einen gemeinsamen Antrag ein. Mit der gewählten Überschrift „Klare Haltung einnehmen zum militärischen Vorgehen Russlands gegen die Ukraine und dessen Konsequenzen für die Landespolitik“ machten sie deutlich, was sie von der bislang Russland-freundlich agierenden rot-roten Landesregierung erwarten.

„Auch wenn außenpolitische Fragen nicht zu den Kernthemen des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern gehören, so hat das Land Mecklenburg-Vorpommern durch die Beteiligung am Bau der Pipeline Nord Stream 2 die Außenpolitik zumindest indirekt zu seiner Sache gemacht“, sagte CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow zur Begründung des Antrags. Die Situation in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.