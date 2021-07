Belarus : Oppositioneller Babariko zu 14 Jahren Lagerhaft verurteilt

Ex-Bankmanager Babariko galt bei der Präsidentenwahl in Belarus 2020 als der aussichtsreichste Oppositionsvertreter. Nun hat Machthaber Lukaschenko seinen Gegner zu Lagerhaft verurteilen lassen.

Minsk | In einem als Rache von Machthaber Alexander Lukaschenko kritisierten Prozess hat das Oberste Gericht in Belarus den Oppositionellen Viktor Babariko zu 14 Jahren Straflager verurteilt. Der 57-Jährige hatte das Verfahren wegen angeblicher Geldwäsche, Bestechung und Steuerhinterziehung als politische Inszenierung kritisiert. In einem Gitterkäfig sitze...

