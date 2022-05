Großbritannien : Opposition: Johnson vermeidet Verantwortung für „Partygate“

Der britische Premier Johnson steht in der „Partygate“-Affäre weiterhin unter großem Druck und ist sich keiner Schuld bewusst. Die Opposition sieht das anders.

In der „Partygate“-Affäre hat die Opposition dem britischen Premierminister Boris Johnson vorgeworfen, die Schuld für Regelbrüche in der Downing Street auf andere abzuschieben. „Seine volle Verantwortung besteht darin, dass er die Verantwortung an rangniedrigere Mitarbeiter abgetreten hat, die mit einer Geldstrafe belegt wurden und die für das, was un...

