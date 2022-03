Medien : Onlineangebote von DW und BBC in Russland blockiert

Inmitten des Angriffs auf die Ukraine tobt derweil auch ein Informations-Krieg: Die Internet-Nachrichten der Deutschen Welle und der BBC sind in Russland nicht mehr erreichbar.

Das Onlineangebot der Deutschen Welle (DW) und weiterer westlicher Medien ist in Russland nicht mehr abrufbar. Wie der deutsche Auslandssender der dpa am Freitag unter Berufung auf seine Cybersecurity-Experten mitteilte, war „dw.com“ seit der Nacht in allen Sendesprachen in Russland gesperrt. DW-Intendant Peter Limbourg richtete sich in einem Brief an...

