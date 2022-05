Ausländeramt : Online-Anträge für Ukraine-Flüchtlinge möglich

Die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz ist für aus der Ukraine Geflüchtete jetzt auch online möglich. Der neue Dienst habe einen Mehrwert für Geflüchtete und Behörden, teilte das niedersächsische Innenministerium am Freitag in Hannover mit. Bearbeitungs- und Wartezeiten könnten mit seiner Hilfe verringert werden. Der Online-Dienst wurde vom Land Brandenburg in Absprache mit den anderen Bundesländern entwickelt.

Jedoch müssten Geflüchtete weiterhin pe...

