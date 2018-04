Nach Treffen mit US-Vizepräsident : Olaf Scholz verbreitet in Washington Optimismus

Der neue deutsche Finanzminister Olaf Scholz setzt auf Kontinuität und Kompromiss. Kritik übt er zwischen den Zeilen.

von Thomas Spang

20. April 2018, 18:02 Uhr

Washington | Scholz mag es pragmatisch. Das gilt für den kühlen Hanseaten auch im Umgang mit dem schwierigen Partner im Weißen Haus, der nicht nur die Protektionismus-Keule schwingt, sondern bei den Stahl- und Alumniumzöllen damit schon zugeschlagen hat. Die Europäer sind noch bis zum 1. Mai von der Einfuhrsteuer in Höhe von 25 Prozent ausgenommen. Doch ob das dauerhaft so bleibt, steht in den Sternen.

Dazu konnte oder wollte der deutsche Finanzminister nach seinen Gesprächen mit Vizepräsident Mike Pence sowie Donald Trumps neuem Handelsberater Larry Kudlow nicht viel sagen. Die Atmosphäre sei gut gewesen, sagte der Vizekanzler bei strahlendem Frühlingswetter nach den Gesprächen vor dem Weißen Haus. Den Gegenübern sei klar, „dass der Handelnde in diesem Fall die EU ist“.

Das scheine „an vielen Stellen“ verstanden worden zu sein. Eine Formulierung, die Spielraum lässt, zu interpretieren, an welchen Stellen das nicht so gesehen wird. Typisch Scholz, der damit in Richtung des US-Präsident deutet, ohne dessen Namen auszusprechen. Trumps Abneigung gegen die EU ist gut dokumentiert, wie auch seine Vorliebe für bilaterale Handelsverträge.

Zu Beginn seines dicht gedrängten Besuchsprogramms rund um die Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington steckte Scholz in einer Grundsatzrede vor dem „German Marshall Funds“ den Kurs ab: Pro-Europäisch, transatlantisch und für freien Handel. Internationale Zusammenarbeit sei „kein Nullsummen-Spiel, bei dem eine Seite notwendigerweise verliert, wenn die andere prosperiert“.

Es sei eine wichtige Errungenschaft, so Scholz, bei einem Pressefrühstück am Freitagmorgen im Fairmont Hotel, dass bei den Handelsgesprächen mit Washington niemand aus der gemeinsamen europäischen Front ausgebrochen sei. „Da der 1. Mai bald ist, sind natürlich alle sehr hinterher, dafür zu sorgen, dass es diese dauerhafte Ausnahme gibt“, sagte der Vizekanzler zu den Perspektiven der Verhandlungen mit der Trump-Regierung. „Darum muss noch gerungen werden.“

Dafür werden kommende Woche erste der französische Präsident Emmanuel Macron und direkt im Anschluss Angela Merkel im Weißen Haus erwartet. Dem „M&M“-Team fällt die Aufgabe zu, den US-Präsidenten zurück auf den Pfad der Tugenden zu bringen. Ob das gelingen könne? Scholz wird philosophisch. „Sie können nicht überleben, wenn sie nicht optimistisch sind.“

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Prognosen gibt es auf jeden Fall mehr Anlass für Optimismus als beim Einlenken Trumps in der Handelspolitik. Der IWF bekräftigte in seinem „Global Outlook“ die Erwartung eines weltweiten Wachstums von 3,9 Prozent.

Allerdings warnte auch IWF-Chefin Christine Lagarde, Handelskonflikte könnten das Marktvertrauen unterminieren und die Bereitschaft zu Investitionen verringern. „Wir sehen aber mehr Wolken am Horizont als im Oktober.“

Als weiteres Risiko macht der Währungsfonds die massive Verschuldung der öffentlichen Haushalt aus. Mit weltweit 164 Billionen US-Dollar (engl. Trillion) an Staatsschulden sei eine Reaktion auf eine neue Finanzkrise schwieriger. Der IWF ermahnte in dem Zusammenhang vor allem auch die USA, ihren gewaltigen Schuldenberg abzubauen statt neue Verbindlichkeiten einzugehen.

Scholz versicherte, er werde den Kurs seines Vorgängers Wolfgang Schäuble im Grundsatz fortführen. Eine solide Fiskal- und Haushaltspolitik sei einer der Gründe, warum es Deutschland derzeit so gut gehe. „Aber es bleibt wichtig, dass wir eine internationale Perspektive haben.“