Groko-Regierung : Offiziell bestätigt: Das sind die neuen SPD-Minister

Das neue Kabinett Merkel steht – als letzte der drei Koalitionsparteien hat die SPD ihre Personalien geklärt.

von dpa

09. März 2018, 10:10 Uhr

Berlin | Nach heftigem internen Ringen hat die SPD-Spitze ihr Personaltableau für die neue Große Koalition beschlossen und offiziell bestätigt.

Die Minister und ihre Posten im Überblick:

Foto: dpa

Franziska Giffey als Familienministerin

Giffey ist seit 2015 Bürgermeisterin im Problembezirk Neukölln. Zudem ist sie seit 2014 Kreisvorsitzende der SPD Neukölln. Somit gehören Themen wie Familien, Integration und soziale Strukturen zu ihrem täglichen Brot, was sie als Familienministerin laut Andrea Nahles besonders geeignet macht.

Ursprünglich wollte sie Lehrerin für die Fächer Englisch und Französisch werden. Doch ihre Stimme machte aufgrund einer Kehlkopfmuskelschwäche nicht mit und sie brach auf Anraten der Ärzte ihr Studium ab. Franziska Giffey ist seit 2008 verheiratet. Sie hat einen Sohn, der 2009 geboren wurde. Die Familie lebt in Berlin.

Foto: dpa

Svenja Schulze als Umweltministerin

Die SPD-Politikerin aus Münster ist für viele noch eine Unbekannte und das, obwohl sie seit 2010 im Kabinett von NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als Wirtschaftsministerin mitregierte. Zudem ist sie seit Juni 2017 Generalsekretärin der SPD Nordrhein-Westfalen.

Mit 20 Jahren trat die heute 49-Jährige in die SPD ein. Nach ihrem Abitur 1988 studierte Schulze Germanistik und Politikwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Über ihr Privatleben ist so gut wie nichts bekannt.

Schulze spielte eine bedeutende Rolle bei der Abschaffung der Studiengebühren in NRW. Für Aufsehen sorgte 2011 der Verdacht, dass im Forschungszentrum Jülich Atomkugeln verschwunden seien. Das fiel in ihre Zuständigkeit. Schulze musste sich in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss verantworten, den sie weitgehend unbeschadet überstand.

Foto: dpa

Katarina Barley als Justizministerin

Die 49-Jährige wird im Merkel-Kabinett die neue Justizministerin. Als Juristin bringt sie dafür die notwendigen Voraussetzungen mit, sagte Olaf Scholz während der Pressekonferenz, auf der die neuen SPD-Minister vorgestellt wurden.

Die Tochter eines Briten und Mutter zweier Söhne hat auch eine erfolgreiche juristische Karriere vorzuweisen - von der Anwältin in einer Hamburger Großkanzlei über die wissenschaftliche Mitarbeit am Bundesverfassungsgericht bis zur Richterin.

Nach dem Abitur 1987 begann Barley ein Studium der Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg. Mit 26 Jahren trat sie der SPD bei. 2013 zog sie erstmals in den Bundestag ein.

Die 49-Jährige hat sich in Berlin den Ruf einer pragmatischen Alleskönnerin erarbeitet, als sie im September vergangenen Jahres die geschäftsführende Leitung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales von Andrea Nahles übernahm.

Foto: dpa

Heiko Maas als Außenminister

Maas beerbt seinen Vorgänger Sigmar Gabriel, der im neuen Merkel-Kabinett keine Rolle spielen wird.

Als Saarländer weiß Maas, was das Thema Europa bedeutet und als Triathlonläufer bringt er die nötige Ausdauer mit, die es braucht, um die Interessen Deutschlands in der EU zu vertreten, sagte Andrea Nahles während der Pressekonferenz.

Maas lebt von seiner Ehefrau getrennt, mit der er zwei Kinder hat. Seit 2012 ist er in einer Beziehung mit der Schauspielerin Natalia Wörner.

Foto: dpa

Hubertus Heil als Arbeitsminister

Heil wurde 1972 in Hildesheim geboren. Bereits mit 16 Jahren, 1988, trat er der SPD bei und engagierte sich als Gymnasiast zunächst bei den Jusos. Zehn Jahre später saß er als einer der Jüngsten im Bundestag. Das Mandat als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Gifhorn/Peine verteidigte er bis heute.

Nach seinem Abitur studierte er Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Potsdam.

Von November 2005 an managte er vier Jahre lang die Parteizentrale, während die Sozialdemokraten Juniorpartner in der ersten Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) waren. Auch Kanzlerkandidat Martin Schulz unterstützte er ab Juni 2017 als Generalsekretär.

Als SPD-Fraktionsvize war Heil neben der Wirtschaftspolitik vor allem für Bildung/Forschung zuständig. Er schnürte dabei mit der Union ein Milliarden-Programm für die Wissenschaft.

Der 45-Jährige hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Solveig Orlowski einen Sohn und eine Tochter.

Foto: dpa

Olaf Scholz als Finanzminister

Der Bürgermeister von Hamburg wird unter Merkel für die Finanzen verantwortlich sein. Wer die Leitung der Hansestadt übernehmen wird, ist noch unklar. Als Favorit wird SPD-Fraktionschef Andreas Dressel gehandelt.

Scholz hat seit Februar diesen Jahres den kommissarischen Parteivorsitz inne.

Geboren wurde Scholz in Osnabrück, er wuchs jedoch in Hamburg als ältester von drei Kindern auf. Nach dem Abitur 1977 studierte er an der Universität Hamburg Rechtswissenschaft. 1975 trat er in die SPD ein. Er ist seit 1985 Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und Partner einer Hamburger Kanzlei.

Scholz hat die Berliner Politik jahrelang mitgeprägt. Er wurde 1998 erstmals in den Bundestag gewählt, wurde er vier Jahre später Generalsekretär der SPD. 2007 folgte dann der Wechsel in die Bundesregierung als Arbeitsminister unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU), mit der er künftig wieder an einem Kabinettstisch sitzen wird.

Der 59-Jährige hat keine Kinder und ist mit der SPD-Politikerin Britta Ernst verheiratet. Sie war bis Juni 2017 Ministerin für Schule und berufliche Bildung in Schleswig-Holstein. Die beiden leben in Hamburg Altona.

Gabriel geht leer aus

Hinter den Kulissen hatte es in der SPD zuvor heftige Debatten gegeben – komplizierte interne Proporzregelungen erschwerten die Vergabe der Ministerposten. Ebenfalls am Donnerstag hatte der bisherige Außenminister Sigmar Gabriel mitgeteilt, dass er der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören wird. Dies hätten ihm der kommissarische Parteichef Olaf Scholz und die designierte neue Bundesvorsitzende Andrea Nahles mitgeteilt.

Das vorzeitige Durchsichern von Informationen vor der offiziellen Bekanntgabe sahen viele SPD-Mitglieder kritisch: „So viel zum Thema SPD erneuern“, schrieb der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Lars Castellucci, auf Twitter.

Ich bin in Florenz und Dank @SPIEGELONLINE genauso gut informiert, wie die Kolleginnen und Kollegen, die zur Sitzung nach Berlin anreisen. Soviel zum Thema #SPDerneuern — Lars Castellucci (@larscastellucci) 9. März 2018

Bereits am Vorabend hatte der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, sich in dem Netzwerk mit Blick auf vorab informierte Medien geäußert. „Ist morgen um 9 Uhr wie geplant Parteivorstandssitzung oder machen wir 'nen Umlaufbeschluss auf Spiegel-Online?“, fragte er.

Bereits am Donnerstag war bekanntgeworden, dass der bisherige Justizminister Heiko Maas (SPD) ins Außenministerium wechselt und die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Stadtteils Neukölln, Franziska Giffey, ins Familienministerium. Aus den Reihen der Jusos wurde zudem Kritik laut, dass die Schlüsselressorts Arbeit, Finanzen und Äußeres an Männer gehen.

Den Worten unseres Landesvorsitzenden können wir nur bitter beipflichten, Erneuerung sieht anders aus @spdde. https://t.co/WZGj31v1ZC — Jusos Sachsen (@JusosSN) 9. März 2018

Das sind die weiteren GroKo-Minister:

Wie geht es in Hamburg weiter?

Der Landesvorstand der Hamburger SPD kommt am Nachmittag zusammen, um über die Auswirkungen der Kabinettsbildung im Bund auf die Hansestadt zu beraten. Dabei dürfte es um einen Nachfolger für Scholz als Ersten Bürgermeister gehen. Als Favorit für die Senatsspitze gilt der bisherige Fraktionsvorsitzende Andreas Dressel.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bedauerte, dass es im künftigen Kabinett so wenige Politiker aus Ostdeutschland geben wird. „Es gibt viele Persönlichkeiten im Osten, die das Format dazu hätten“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Freitag). CDU-Chefin Merkel bleibt dort voraussichtlich die einzige Ostdeutsche der Union, Giffey die einzige auf SPD-Seite.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält die Kritik an dem geringen Anteil von Ostdeutschen im Bundeskabinett für abwegig. „Inzwischen mischen sich die Biografien, da wäre eine erneute formelle Trennung in Ost und West eher kontraproduktiv“, sagte er der Zeitung.